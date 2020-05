Ex de Marc Anthony busca novio por internet

El ánimo y la fortaleza de Dayanara Torres es de admirarse. Siempre con una sonrisa por delante, la ex Miss Universo hizo frente a una exitosa batalla contra el cáncer de piel al mismo tiempo que dijo adiós a su prometido, el empresario italiano Louis D´Esposito, quien no pudo con la carga en aquel entonces. Hoy, la ex de Marc Anthony mira hacia adelante y no le cierra la puerta a Cupido, incluso tiene una App en su teléfono en la que podría conocer a su próximo novio.

Blom

Dayanara reveló que se inscribió en una App especializada en citas, pues está decidida a encontrar el amor, y en esta cuarentena, ha aprovechado para buscar a su alma gemela.

La ex miss universo dijo para Molusco TV, a través de YouTube, que ya se encuentra muy recuperada de los tratamientos a los que fue sometida por el cáncer de piel, y que sus amigos la animaron a recurrir a ese sitio: “Mis amigos me pusieron en un App, porque estamos en cuarentena, no puedo salir, así que ya estamos en casa, estamos mirando”, comentó la bella puertorriqueña.

Cactus24/18-05-2020