Desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de abril, Venezuela estará en cuarentena radical con el método 7 + 7 establecido por el Ejecutivo para frenar la propagación del COVID-19; por lo tanto están autorizados para laborar solo los sectores priorizados.

En un video difundido por el ministro de comunicación e información, Freddy Ñañez, dan a conocer cuáles son así como los horarios permitidos.

Según el audiovisual, los automercados, bodegas, ventas de víveres, abastos, carnicerías y fruterías laborarán de 7:00 am a 7:00 pm. Los mercados municipales o comunitarios abrirán de 7:00 a 4:00 pm; las droguerías, farmacias, laboratorios funcionarán de 8:00 am a 9:00 pm (respetando las guardias de 24 horas), mientras los restaurantes, loncherías, cafeterías laborarán en modalidad de delivery o servicio Pick Up. De 8:00 am a 9:00 pm. (están prohibidos comensales dentro de los locales).

“#Urgente Esta semana que está por iniciar será radical, conforme a nuestro modelo 7+7, cuyos resultados son satisfactorios. Es muy importante acatar entonces este llamado a ponerse a resguardo y cumplir con las medidas de bioseguridad en casa. Sabemos cómo hacerlo, ¡cuidémonos!”, es el mensaje que acompaña el horario de funcionamiento a escala nacional.

CACTUS24 19-04-21