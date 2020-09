Estos son los falconianos que inscribió Eduardo Fernández para las parlamentarias

El Partido Unión y Progreso del “Tigre” Eduardo Fernández, también inscribió sus candidatos en cada uno de los estados del país. En Falcón la plancha la lidera el Abogado Alfredo Zea Petit, ex Secretario General de Copei, acompañado de dirigentes políticos falconianos, profesionales y jóvenes.

SIERRA-OCCIDENTE

P: NERVIS PIÑERO De Dabajuro. Ex concejal por dos periodos, ex candidata a diputada en ese mismo circuito, 17 años Secretaria Juvenil y ex vice Presidente Regional de Copei electa en Convención bajo la Presidencia de Peñita.

S: JAVIER SANCHEZ Profesor. Gremialista. De Churuguara.

CARIRUBANA- LOS TAQUES

P: OSCAR MIRENA Abogado. Vive en Punto Fijo. Se desempeñó como Juez en la Costa Oriental del estado Falcón. Socialcristiano.

S: MARVELIS MEDINA Ex Directiva Municipal de COPEI. Ex Secretaria General de Copei en la parroquia Punta Cardón de Carirubana.

MIRANDA – FALCON

P: JOSE ZAMBRANO De Coro. Profesor. Ex Presidente del Colegio de Profesores. Ex Candidato a Diputado Regional de la Costa Falconiana. Ex Primer vocal principal de la Dirección Regional de Copei Falcón. Electo en convención como directivo en tiempos de Peñita. Coordinador Electoral Regional de Unión y Progreso.

S: YUDERKIS YAGUA Joven Paraguanera. Abogada. Ex Fiscal del Ministerio Público.

COSTA ORIENTAL

P: MATILDE ASCANIO Joven estudiante del 10mo semestre de Medicina en la UNEFM. Cristiana Evangélica. Hija del ex Alcalde José Ángel Ascanio del Municipio Acosta por Copei. Del equipo Peñero.

S: ROBERT GARCIA Ex Presidente de Copei en el municipio Píritu. Joven vinculado a la feligresía Católica. Directivo Regional de Unión y Progreso. Coordinador de la Costa.

PLANCHA REGIONAL

ALFREDO ZEA PETIT Abogado. Dirigente Regional Falconiano. Fue Secretario General de Copei en Carirubana. Ex Candidato a Diputado Regional en ese circuito. Ex Secretario General Regional de Copei. Coordinador Político Regional de Unión y Progreso. MARIANA GONZALEZ PIÑERO De Dabajuro. Profesional y Dirigente juvenil Regional de Copei. Sec. Juvenil de Unión y Progreso Falcón.

PLANCHA NACIONAL

Postulados por el estado Falcón como suplentes.

JOSE GARCIA SIRIT «Leña Seca» Luchador Social. Ex Secretario General de Copei en el Municipio Zamora. TONY LUGO Luchador Social del Municipio Tocópero. Ex militante del MAS. SOREY SALGUEIRO Profesora. Municipio Tocópero. Directivo Regional del Sindicato de la Docencia.

CACTUS24 09-09-20