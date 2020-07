Will y su esposa Jada Smith se sentaron frente a frente en una mesa y hablaron de su relación. Finalmente ella admitió que había tenido una aventura con el rapero August Alsina, amigo de su hijo, y reveló también que durante ese período estaba separada del actor. Will se mostró comprensivo y contó cómo durante ese momento la relación entre ambos estaba terminada. “No quería verte el trasero”, dijo entre risas. Y agregó: “Estaba harto de ti”.

El cantante August Alsina comentó a principios de julio que había tenido una relación con Jada Pinkett Smith mientras estaba separada de Will Smith, incluso, señala que su romance duró años y que estuvo avalado por el ‘Príncipe del Rap’.

«Al contrario de lo que algunas personas creen, no soy un alborotador. No me gusta el drama. Tampoco creo que sea importante que la gente sepa lo que hago, con quién me acuesto. Él me dio su bendición y yo me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida, realmente la amé y le tengo mucho cariño».

En un principio Jada había negado las palabras de Alsina, sin embargo, en un episodio de su programa Red Table Talk, ella y Will Smith contaron su versión de los hechos.

«Hace unos cuatro años comencé una amistad con August, mientras tú y yo (Jada y Will Smith) estábamos separados. Sí fue una relación, estaba muy rota. En ese proceso me di cuenta que no podía alejarme de ti (Will Smith)».

Sobre las declaraciones acerca que Will Smith había dado su ‘permiso’ para que Jada tuviera esa relación, ella mencionó:

«La única persona que puede dar permiso soy yo. August probablemente pudo verlo como un permiso porque Will y yo estábamos separados amigablemente, además de dejar en claro que no es un destructor de hogares».

Por último, Jada se dijo extrañada porque este hecho tuvo lugar hace varios años. Hasta este momento, August Alsina no ha comentado nada sobre las declaraciones de la pareja Smith.

Cactus24/11-07-2020