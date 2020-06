Tras la crisis por falta de gasolina durante esta cuarentena los trujillanos tuvieron que recurrir a largas caminatas e incluso a caballos para movilizarse al trabajo o para llevar sus productos al mercado, por lo que este lunes las colas no se hicieron esperar, hoy arrancó en Venezuela el nuevo esquema para surtir combustible.

En algunas bombas los reclamos eran que no estaban surtiendo desde temprano, que no estaban activos los punto de venta, solo biopago y no estaban autorizados a recibir dólares y en otras bombas desde las 9 am solo había suministro al transporte público y de carga, a los particulares les habían pedido retirarse y para completar un panorama poco alentador, en La Concepción, una de las más transitadas del estado había gasolina, pero no electricidad.

Blom

La población espera que para esta semana el proceso se normalice para poder colocar el combustible, incluso informan que hay vehículos parados desde hace un mes por falta de la gasolina en el estado andino.

Cactus24/01-06-2020