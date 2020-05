España registra la cifra más baja de muertos por coronavirus en un día

España registró el sábado 87 muertos por coronavirus, la cifra más baja desde el comienzo del estado de alarma decretado hace algo más de dos meses y por fin por debajo del centenar, lo que los expertos de Sanidad confiaban que se produjera a lo largo de la próxima semana. El dato hay que exhibirlo con cautela dado que durante el fin de semana hay una menor notificación de los casos por parte de las comunidades autónomas.

De los 87 decesos, el mayor número, 29, corresponde a Catalunya, seguido de Madrid, con 21 y Castilla-La Mancha, con 10, las tres únicas comunidades con cifras de dos dígitos. El número de contagios se eleva a 421, la mayoría también en Catalunya (116). La comunidad catalana, que no notificó hospitalizaciones ni ingresos en UCI el viernes, sí lo hizo el sábado: 110 y 13, respectivamente, de nuevo la que más en España.

La pandemia de coronavirus deja ya en España 27.650 muertos y 231.350 contagios confirmados por PCR. El número de curados se eleva a 149.576; de ellos, 2.719 en las últimas 24 horas, detalla la información de La Vanguardia.

Respecto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el contacto con objetos y superficies, el doctor Simón quiso matizar que “los contagios a través de objetos no son en el caso de coronavirus lo más importante. Es difícil valorar el mecanismo de transmisión. No se ha podido demostrar que ocurra, pero no quiere decir que no exista esa transmisión. Probablemente existe un efecto menor. Lo fundamental es la distancia interpersonal, el lavado de manos y tener cuidado para no hacer un uso inadecuado de los guantes”.

Cactus24/17-05-2020