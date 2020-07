Es más fácil destruir que construir, los divorcios no son culpa de la migración ni la cuarentena

Dolores Lorena Pérez, Coach, Educadora y Orientadora afirma que el tema de los divorcios en migración y durante la pandemia es muy interesante y requiere mucho compromiso de ambas partes para evitar llegar al punto de quiebre.

Está tan clara que, según explica, el divorcio no es producto de la migración o de la cuarentena como muchas veces se cree y afirma, producto de su experiencia mentorizando a mujeres que es consecuencia de “una situación preexistente que se afianza con la lejanía, que es lo que se da cuando uno de los dos, o los dos deciden irse del espacio común”. Pérez, sostiene que para el ser humano en general, en todos sus aspectos de la vida, le es más fácil destruir que construir.

Esta Coach detalla para Venezolanos que Inspiran de Cactus24Noticias, que muchos problemas son los que se alegan a la hora de la separación. “De catorce casos que me han llegado solo cuatro han logrado salvar su matrimonio y es que cuando algo no funciona lo primero que pensamos es que debe terminar. Es una cuestión automática, mental, asegura.” Construir no es fácil, levantar un edificio requiere del trabajo concienzudo de un grupo de obreros que van colocando uno a uno un ladrillo y puede tardar meses, explica, pero si queremos destruirlo solo basta planificar la detonación, lo que lleva varios minutos”.

Mantenerse con una persona requiere de mucho trabajo y generalmente “a las personas no nos gusta construir nos mantenemos en largas relaciones por costumbre”. Una de las premisas que debemos tener en cuenta , advierte, si queremos cambiar este tipo de comportamiento es que la persona quiera revertir la situación, es decir, compromiso propio, pero es un compromiso en pareja.

Dolores es muy expresiva y auténtica al expresarse: “Como seres humanos manejamos nuestros propio espacio lo que yo denomino discusiones territoriales, es decir, yo denomino mi territorio, tengo mis propias creencias, creo siempre tener la razón y visto así la ruptura es evidente”. Y si a esta situación le agregas, dice firmemente, el alejamiento cualquiera sea su manifestación, todo se complica . Partiendo de allí surgen muchas excusas y soluciones que no son reales: que sí la economía, la rutina, no me gusta lo que comes, lo que haces, en fin, el alejamiento estando juntos en ocasión de intereses diferentes o el alejamiento real que se da cuando una persona se va…migra a otro país integrándose a otros espacios, otras relaciones.

En este último caso lo que ocurre es simple: la persona se siente “libre” y convencida de que no tiene nada que justificar ante nadie. Dolores Lorena Pérez, aclara, que en el trabajo que realiza fundamentalmente con mujeres, salta a la vista que estas excusas denotan problemas ya existentes pues no crearon “ un espacio común”. Cada pareja va por el rumbo que quiere y esto no es culpa de la migración o la cuarentena. Otra de las medidas que recomienda la especialista es escuchar, “pero se trata de una escucha activa, dice. Cuando alguien te está diciendo algo, y eso va para los jóvenes también, tienen que prestarle atención” Y es que esto que parece tan sencillo generalmente no se aplica por lo que tarde o temprano, la distancia termina por profundizar las diferencias.

Recomendaciones que hace esta especialista orientadora de la conducta humana para salvar matrimonios o cualquier relación humana:

En el caso de los matrimonios que se salvan, es porque los miembros dicen estar convencidos de quererse y se visualizan en el futuro. Hay una fuerte motivación de estar juntos.

Si tienes dudas o quieres reforzar la creencia de que estás en una relación sana elabora una lista de cuáles son los requisitos que tú necesitas de tu pareja. Sin idealizar porque “los príncipes azules o las princesas no existen” aclara la coach.

Define para ti qué es construir.

Analiza cuál es el Status que ocupas dentro de la relación (casada, divorciada o independiente)

Aplica las cinco C. ¿En qué consiste? Conexión, contacto, confianza, cariño y compartir. Sí lo logras estarás bien y si no, no hay relación posible.

Elabora una lista de todos aquellos aspectos que te unieron a esa persona y verifica cuáles persisten y cuáles no.

Respeta los espacios personales siempre validando tener un espacio común.

En las redes sociales de la especialista, la Coach recomienda descargar la guía gratuita “Cómo estar bien si me siento mal” cuyo Test de la Rueda de la Vida, le permite hacer una evaluación general de cómo esta nuestra vida en todos los aspectos. “Siempre y cuando seas sincero contigo mismo será una valiosa herramienta de autoconocimiento”, advierte Pérez.

Si descargas el link y lo llenas puedes enviarlo a su correo electrónico para una consulta gratis: Correo: doloreslorenap@gmail.com

Para Dolores Lorena Pérez, no todo es bueno ni todo es malo. Recomienda que hay que mirar lo que tienes (y no solo habla a nivel de pareja). Es enfocarse en lo que me hace sentir bien. ¿Es suficiente? se pregunta. ¿No?, entonces hay que agregar todo aquello positivo de tu vida: además di qué es lo que necesitas y sobre todo piensa siempre en positivo: lo vas a lograr. Con esta afirmación Pérez está convencida que todo se puede lograr en tu vida.

A Dolores Lorena Pérez I Coach de bienestar: Mentorizo a mujeres para conseguir su bienestar interno reinventando su vida puedes encontrarla en sus redes sociales como:

Twitter e Instagram: @doloreslorenap Facebook: Dolores Lorena Perez @sumandoven

La entrevista completa está en mi canal youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCaTf4FEWesgSpCRPvbeaDww?view_as=subscriber

Por Yasmin Velasco

Cactus24 19-07-20