Enrique Ochoa Antich solicita al TSJ la verificación para elección de nueva directiva en la AN

El dirigente político y escritor, Enrique Ochoa Antich, integrante de la Alianza por el Referendo Consultivo (ARCO) y ex miembro fundador del partido Movimiento al Socialismo (MAS), desde la trinchera en defensa de los Derechos Humanos en el país, introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en torno al resguardo del derecho constitucional a la representación política consagrado por el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo esto después de los eventos políticos acontecidos, el pasado domingo 5 de enero en la Asamblea Nacional.

En medio de la nueva realidad que experimenta la nación venezolana, con el surgimiento de dos nuevas directivas en la AN, el político Ochoa Antich, solicitó que “se asegure la verificación nominal del voto por las directivas del Parlamento” todo estos después la nuevas designación de la junta directiva para el poder legislativo.

Sobre esta misma realidad, Ochoa Antic, afirmó que “alguno de los dos factores miente pues no puede haber dos mayorías en la AN: los venezolanos merecemos conocer la verdad, sobre el proceso de votación para la definición de la nueva junta directiva”.

Enrique Ochoa Antich, integrante de la Alianza por el Referendo Consultivo, introdujo hoy por ante la Sala Constitucional del TSJ, un recurso de amparo a los fines de resguardar su derecho constitucional a la representación política consagrado por el artículo 62 de la Constitución de la República, amenazado por la existencia y colisión de dos directivas paralelas de la Asamblea Nacional, lo que a su vez constituye una amenaza a la existencia misma de la institución parlamentaria.

Ochoa Antich, en tono de debate, argumentó que: “El domingo pasado, los venezolanos que padecemos hambre, inflación, pobreza, atraso y caos, observamos con perplejidad cómo la casa de las leyes se convertía en la casa de la fractura nacional”.

Según su criterio, los eventos observados el pasado domingo 5 de enero, es el resultado “de las consecuencias de los múltiples errores graves en la conducción de la (AN) durante los últimos años, y a la vez, del cerco por parte del régimen autoritario del gobierno”.

En medio de la nueva dinámica política que vive la nación, Ochoa Antich, denuncia algunos de los supuestos detalles cometidos, en el proceso de votación, la para la designación de la nueva junta directiva de la AN, en este sentido enumero sus denuncias de la siguiente forma “1. La inaceptable militarización de la identificación de los diputados en proceso de votación, que sólo corresponde a la cámara. 2. El show de aparatosos brincos de reja para protestar su imposibilidad para entrar al recinto, lo que no es verdad según abundantes videos han demostrado. 3. En el recurso se requiere que se diligencie lo pertinente para asegurar la verificación nominal del voto por la nueva directiva de la AN. 4. Alguno de los dos actores miente pues no puede haber dos mayorías: los venezolanos queremos conocer la verdad, sentenció Ochoa”.

Para finalizar, Ochoa subrayó que “Esta colisión de dos directivas que amenaza que tengamos dos asambleas nacionales amenaza a su vez la existencia de la institución misma, y por lo tanto quedaría vacío este derecho a la representación alguno de los dos factores, está mintiendo porque no pueden haber dos mayorías tiene que ver una mayoría y una minoría y con este recurso de amparo, estamos solicitando que se diligencie lo pertinente para que en la Asamblea Nacional a motus propios de los diputados de mande para que se realice una votación nominal por las dos directivas de modo que los venezolanos podamos saber la verdad”.

