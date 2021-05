Enrique Guzmán está dispuesto a todo para limpiar su imagen ante la acusación de abuso sexual que enfrenta por parte de su nieta, Frida Sofía. Así lo afirmó el cantante durante una entrevista este martes en el programa Ventaneando, donde también contó que, previo a la polémica, la influencer golpeó a su mamá, Alejandra Guzmán, y lo amenazó por teléfono.

«Estaba yo sentado en esta mesa donde desayunamos a las 9 de la mañana. Estaba mi hija y mi otro hijo, y mi mujer estaba en la cocina. Y recibí una llamada de ella, pero no para decirme ‘No tengo dinero, ayúdame’; me dijo: ‘Yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también’, y colgó. ¿Por qué? No lo sé», contó el artista.

Proceso legal en su contra

El intérprete aseguró que en ese momento desconocía los motivos que orillaron a su nieta para hablarle en ese tono, pero después se enteró que ya no tenía ningún apoyo económico de Alejandra debido a un episodio violento que ambas protagonizaron en Miami.

«La cantidad de golpes que le dio contra la banqueta hasta que llegó la policía, esa fue la última vez que le pegó a su mamá. No estaba yo, pero estaba mi hijo junto, que (me contó) ‘la agarraba de los pelos y le golpeaba la cara contra la banqueta, hasta que llegó la policía a detener el evento’.

«Ahí está una fotografía de ella con sus numeritos. Alejandra en ese momento dijo ‘¡no más!’, le dio las llaves del departamento, le dio las llaves de una camioneta, le quitó sus tarjetas de crédito, y le dijo ‘ráscate con tus uñas’, me voy, y Alejandra se salió del edificio y desde entonces no viven juntas», relató Enrique. Blom La relación de Frida y Enrique Guzmán se deterioró De la misma manera, el cantante manifestó que su relación con Frida se deterioró cuando se negó a incluirla en su reciente disco de duetos, donde quería grabar con Paul Anka. «Estaba yo preparando un disco que se llama Se habla en español, y tenía yo ya invitado para grabar el disco a Paul Anka, y ella me dijo que quería trabajar en el dueto. No soy un especialista en cantantes, pero sé cuando una gente canta feo, se nota enseguida, y la niña no toca esas notas con mucha facilidad.

«Definitivamente le dije que no. Ese fue creo que el gatillo que le disparó la mente contra mí porque hasta entonces, el abuelo, el que la ayudaba, el que la apoyaba, el que la protegía cuando tenía que discutir con su mamá era yo», declaró Enrique. Finalmente, sobre los motivos para defender a Frida antes de las declaraciones en su contra, Enrique explicó: «Alejandra tampoco es una maravilla de persona, entonces, cuando empezaron a haber estas diferencias entre ellas, me puse de lado de Frida porque pensé que… Alejandra es una mujer que trabaja como loca. «Está siempre trabajando y descuida, creo en este caso sería el descuido, y entonces, la niña se fue sin rienda, y la culpa sería su mamá o su papá, pero su papá como tampoco existe, su papá ase casó con otra persona y nunca se dedicaba a cuidarla, entonces creció sola», finalizó Guzmán.

