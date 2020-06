Enorme murciélago se viralizó luego ser avistado en Filipinas

Se trata de un murciélago del tipo “Acerodon Jubatus” o conocido como diadema. Es una especie que habita en Filipinas y es uno de los más grandes en el mundo.

Esta especie está en peligro de extinción, debido a su caza furtiva para obtener su carne.

Según expertos, este murciélago gigante no representa ningún peligro para los humanos pues se alimentan de frutas.

Remember when I told y’all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

— Alex💫 (@AlexJoestar622) June 24, 2020