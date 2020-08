Enfermeros de Coro quieren guerrear contra el Covid-19, pero con garantías

La avenida El Tenis de Coro se cundió de blanco y azul en tanto el ambiente se inundó con el grito unísono de las enfermeras, enfermeros y camilleros: ¡Queremos insumos! La protesta, pacífica, tuvo lugar en el ala norte del Hospital Doctor Alfredo Van Grieken, considerado Centinela en cuanto a la atención de pacientes con Covid-19 y triaje para examinar a quienes se sospecha contagiado.

Con su uniforme blanco característico y sus tapabocas, los profesionales de la salud, y parte de la primera línea de ataque contra el Coronavirus expusieron que en medio de las carencias que tienen que ver con insumos, difícilmente puedan dar guerra al virus que precisamente, crece y se expande en medio de esas vulnerabilidades.

Precisamente de esas vulnerabilidades se quejaron estos trabajadores quienes, de palabra, así como mediante pancartas, expusieron lo que los tiene atemorizados. “Nos obligan a trabajar sin las medidas de bioseguridad. ¡Ya basta de atropello!”.

Heisa Arévalo, del gremio de enfermeras de Falcón exigió insumos para que el personal pueda llevar a cabo su labor, resguardándose ellos y así poder resguardar y cuidar a los demás, cumpliendo esa labor como primera línea de contención.

La exigencia de suministro de insumos comprende un conglomerado de 545 profesionales de la enfermería, 187 médicos residentes y unos 110 especialistas que están en constante riesgo dado que deben permanecer horas, hasta días en el Hospital y por tanto necesitan insumos para protegerse.

Francisco Primera, trabajador y también vocero, cuestionó que se hable de dotación cuando existen muchos profesionales que aún no reciben los insumos necesarios para cumplir con las medidas de bioseguridad, además de que no se están haciendo las pruebas con la frecuencia necesaria para descartar que algún trabajador tenga el virus.

Recordó que hace días un paciente inicialmente diagnosticado sano, resultó días después positivo y estuvo tratado por personal que quedó con la incertidumbre de no saber si igualmente se habían contagiado.

Responde el secretario de salud

Pese a que los manifestantes aseveraran que no les están proveyendo de insumos, el doctor Jesús Osteicochea, Secretario de Salud, afirmó que muchos tapabocas que llevaban puestos algunos del grupo que protestó, eran producto de esa dotación que se viene haciendo progresivamente y de la que se viene dejando constancia a través de reportes y reseñas para demostrar que se ha venido aportando los insumos.

Dijo que el miércoles se entregaron 83 kits, entrega que seguramente tomaron en cuenta los manifestantes para exponer que no se están entregando a todos. No obstante, dijo que mucho antes ya habían entregado 400 a personal médico, incluso enfermeras, camilleros y porteros, y que mantendrán la política de dotación.

Dijo que una de las preocupaciones expuestas por las enfermeras es que creen que, luego de esa entrega que se ha venido haciendo no se les dotará más, pero aseveró que vendrán otras, y que por lo pronto se siguen entregando a quienes aún no lo reciben.

Esta misma tarde se entregaron más de 100 al personal del segundo piso del hospital, desde el portero hasta las camareras.

Osteicochea afirmó que hay inventario para tal dotación, trajes, tapabocas y otros insumos, lo cual pudieron constatar las enfermeras y personal a las que se le permitió el acceso al depósito en aras de que recuperar esos niveles de confianza. Apuntó que sería una irresponsabilidad poner en riesgo la salud del personal médico, que precisamente forma parte de la primera línea de contención y atención, razón por la cual seguirán manteniendo la dotación de insumos y procurando que puedan ejercer en las mejores condiciones.

CACTUS24 20-08-20