Elton John promete un millón de dólares para combatir los incendios  en Australia

«Todos deberían estar asombrados por el trabajo que están haciendo los bomberos», dijo. Del mismo modo, el actor australiano Chris Hemsworth anunció en Instagram que su familia y él entregarán un millón de dólares para apoyar a los bomberos y organizaciones benéficas que se encuentran trabajando para «brindar apoyo y alivio durante este momento devastador y desafiante»./Informa RT

BREAKING: Elton John has closed a concert in Sydney by pledging one million dollars for Australia’s bushfire recovery efforts.#australiafire #AustralianWildFires #AustraliaisBurning pic.twitter.com/5u44fF4lfz

— Tom Williams (@tom__williams) January 7, 2020