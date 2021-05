Al menos ese fue el caso del peso ligero de UFC Beneil Dariush, quien ordenó un Tesla en 2020 y todavía estaba esperando su entrega la semana pasada. Tras la victoria de Dariush sobre Tony Ferguson en UFC 262, el jugador de 32 años usó sus comentarios posteriores a la pelea para eludir el servicio al cliente e ir directamente al CEO.

«Elon, ¿dónde está el auto de mi esposa, hermano?», Dijo Dariush después de su victoria. «He estado esperando seis meses. Voy a tener un bebé, necesito un buen coche, tengo que proteger a mi hija. Vamos, Elon. ¡Consígueme mi coche!.

El miércoles por la mañana, Musk se había asegurado de que Dariush no tuviera que esperar más y le envió un Tesla prestado hasta que se pudiera entregar su pedido personalizado.»

@elonmusk came through for @beneildariush with a free car until his order is ready. Elon is a gangster @ufc pic.twitter.com/ypl9CLoTuw

— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) May 19, 2021