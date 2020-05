Elon Musk abrió la planta de automóviles de Tesla en California

Elon Musk reinició la producción en la planta de automóviles de Tesla en Fremont, California, en desafío a los funcionarios del condado que ordenaron que la planta permaneciera cerrada. Anunció la medida públicamente a través de un tweet ayer:

Tesla está reiniciando la producción hoy en contra de las reglas del condado de Alameda. Estaré en línea con todos los demás. Si alguien es arrestado, pido que sea sólo yo.

Esto sigue el tweet anterior de Musk anunciando que trasladaría la sede de la empresa de California a Texas o Nevada por el tema.

Musk ha criticado duramente los mandatos gubernamentales de «distanciamiento social» que han cerrado empresas y obligado a los individuos a quedarse en casa, aparentemente para combatir la propagación de COVID-19.

En una reciente llamada de Tesla sobre las ganancias, Musk señaló que:

La expansión de la política de toque de queda [en el área de la bahía], o como lo llamamos, el encarcelamiento forzoso de personas en sus hogares en contra de todos sus derechos constitucionales, es en mi opinión, la ruptura de las libertades de la gente de manera horribles y equivocadas, y no es la razón por la cual la gente vino a Estados Unidos o construyó este país. (…) Por lo tanto, causará un gran daño, no sólo a Tesla, sino a muchas empresas. Y aunque Tesla resistirá la tormenta, hay muchas pequeñas empresas que no lo harán.

Incluso llegó a caracterizar a las órdenes como «fascistas»:

Si alguien quiere quedarse en su casa, eso es genial. Pueden quedarse en su casa y no deben ser obligados a salir. Pero decir que no pueden salir de su casa y que serán arrestados si lo hacen, eso es fascista. Esto no es democrático, esto no es libertad. Devuélvanle a la gente su maldita libertad.

Poco antes de esa llamada, Musk también elogió a Texas por permitir que las tiendas y restaurantes abrieran, y tuiteó , «LIBEREN A AMÉRICA YA».

