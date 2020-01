Elefantes que escaparon de un circo se pasean por ciudad rusa

Los residentes de Ekaterimburgo quedaron estupefactos al ver a un par de elefantes deambulando por las calles nevadas de la tercera ciudad más grande de Rusia después de escapar de un circo.

Sin ser receptiva a los intentos de traerla de vuelta, una de las elefantes hembra cruzó una calle concurrida y se dirigió a un edificio residencial para rodar y retozar en la nieve el jueves. Un hombre que intentó detenerla agarrándose de su baúl fue empujado a través de la calle, sus pies resbalando sobre el hielo.

It’s fun in the snow for two elephants who escaped from a circus in Russia’s third-biggest city https://t.co/n3rIh8VNEm pic.twitter.com/1kL3uFdUiV

— AP Europe (@AP_Europe) January 24, 2020