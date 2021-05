«Sólo tengo 10 años. Lloro cuando veo esto cada día y me preguntó a mí misma ‘¿Qué hemos hecho para merecer esto?'». Son las desesperadas palabras de una niña palestina de 10 años frente a un edificio destrozado por la artillería israelí. Su testimonio es uno de los muchos que estos días circulan por Internet y por los canales de noticias.

En medio de los ataques de las fuerzas israelíes contra Gaza, Nadine Abdel-Taif sueña con ser doctora y ayudar a su gente, de acuerdo con su testimonio, que se volvió viral en redes sociales.

Blom

«Siempre estoy enferma, no sé, no puedo hacer nada, ya ves todo esto», empieza diciendo la menor en declaraciones a Middle East Eye mientras señala los restos del edificio bombardeado. «¿Qué esperas que haga? ¿Arreglarlo? Sólo tengo 10 años».

Nadine demuestra su impotencia frente a la escala bélica israelí en Gaza, que ha dejado más de 200 muertos, entre ellos más de 60 niños, y explica que le gustaría poder ayudar.

Escuchen el testimonio de la niña #Palestina Nadine Abdel-Taif de #Gaza «Solo tengo 10 años, ni siquiera puedo seguir lidiando con esto, solo quiero ser médica o cualquier cosa, para ayudar a mi pueblo, pero no puedo»

“..me asusto, lloro todos los días…¡no es justo!” pic.twitter.com/qulKoNSoKj — Embajada del Estado de Palestina en Venezuela (@Palestina_Ven) May 16, 2021

«Ya no puedo lidiar con esto. Sólo quiero ser médico o cualquier cosa para ayudar a mi gente, pero no puedo. Sólo soy una niña. Ni siquiera sé qué hacer. Me asusto, pero no tanto. Haría cualquier cosa por mi gente, pero no sé qué hacer. Sólo tengo 10 años«.

Desgarrador testimonio

«Cuando veo todo esto, literalmente lloro todos los días. Me digo a mí misma, ¿por qué nos merecemos esto? ¿Qué hemos hecho para que esto ocurra?», precisó.

Relató que desde su casa la única respuesta que obtiene como justificación de estos hechos es la intolerancia religiosa: «Mi familia dice que sólo nos odian. Simplemente no les gustamos, porque somos musulmanes. ¿Por qué los musulmanes les provocan eso?»

El pasado 10 de mayo, la fuerza aérea israelí lanzó una brutal ofensiva contra el enclave palestino, que ha incluido objetivos civiles y del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamas), que controla Gaza, y la Yihad Islámica.

De los cerca de 200 fallecidos por los bombardeos entre Israel y Palestina, 60 son niños. La gran mayoría de ellos, palestinos. Mientras, el ejército israelí ha informado este lunes haber matado en Gaza a un comandante de la milicia islamista Yihad Islámica, responsable del lanzamiento de misiles antitanque en esta escalada bélica que comenzó hace ochos días.

«Los aviones de combate acabaron con Hasam Abu Harbid, de la División Norte de la Yihad Islámica, comandante de la organización durante más de 15 años», ha indicado el Ejército en un comunicado.

Israel ha atacado, por tierra y aire, un total de 766 objetivos en Gaza desde el inicio de la escalada el pasado lunes, infraestructuras y operativos de las milicias palestinas de Hamás y la Yihad Islámica, ha agregado un alto mando militar.

Cruz Roja solicita acceso a la Franja de Gaza

Mientras, la Cruz Roja ha pedido este lunes el acceso a la Franja de Gaza para llevar a cabo operaciones humanitarias.

«No hay tiempo que perder, hacemos un llamamiento a todas las partes pertinentes para que, de manera proactiva, protejan a los civiles, reduzcan la tensión y nos permitan ayudar a las personas» subrayó en un comunicado el director general del CICR, Robert Mardini.

El acceso a los hospitales y otros lugares esenciales se ha vuelto muy complicado para la población en Gaza por los ataques aéreos continuos, ya que la gravedad de los daños afecta a carreteras y múltiples edificios, ha explicado el CICR.

Por último, el ejército israelí ha acusado a Hamas de colocar intencionalmente infraestructura militar debajo de las casas de civiles» y aseguró que aborta ataques si creen que pueden dañar a población civil.

Sobre la destrucción de la torre, sede de la agencia de noticias estadounidense AP y la cadena Al Jazeera, insistió en que albergaba oficinas «de inteligencia y comunicación» de Hamás.(Con información de varias agencias de noticias)

Cactus24/18-05-2021