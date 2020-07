Dos cazas de EEUU se acercaron a un avión comercial iraní del vuelo 1152 de Mahan Air, que sobrevolaba este jueves en espacio aéreo de Siria.

En unos videos que fueron difundidos en las redes sociales se manifestó el pánico que generó esta acción entre los pasajeros del vuelo.

También se observó el momento en el que uno de las aeronaves de EEUU sobrevolaba cerca del avión y luego desaparece rápidamente.

Iranian media reporting a Mahan air passenger place was approached by fighter jets over Syria. Pilot lowered altitude, a number of passengers were reportedly injured. pic.twitter.com/fRQ7L1o6yZ

