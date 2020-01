El momento exacto de la caída del Boeing 737 en Irán con 176 personas (+Video)

176 personas murieron en el accidente de un avión Boeing 737 de la compañía Ukraine International Airlines que se estrelló el miércoles en Irán tras despegar desde Teherán rumbo a Kiev.

El periodista de la cadena BBC en Teherán, Bahman Kalbasi, publicó en la red social Twitter el video que muestra el momento exacto de la caída del avión ucraniano tras despegar desde la capital de Irán.

El video muestra una imponente circunferencia de fuego que desciende por el cielo hasta chocar con el suelo y generó una fuerte explosión. No obstante, se observa que esta luz va perdiendo altura de manera rápida.

El periodista indicó que era “un video horrible del Boeing 737 con 180 personas a bordo ardiendo en el cielo y estrellándose a las afueras de Teherán minutos después de despegar. Irán tiene realmente un día negro. Más de 60 muertos en la estampida, luego miedo de una guerra total y ahora esto”.

En Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy confirmó que no había ningún sobreviviente. “Todos los pasajeros y la tripulación (…) murieron”, escribió Zelensky en Facebook.

La gran mayoría de las personas que viajaban en el avión no eran ucranianos, indicó en Kiev el Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania. Solo 11 personas (9 miembros de la tripulación y dos pasajeros) eran ciudadanos ucranianos. Entre los pasajeros del avión figuran 82 iraníes y 63 canadienses.

El accidente fue provocado probablemente por “dificultades técnicas”, indicó PressTV, citando a Ali Khashani, el portavoz del aeropuerto internacional Imán Jomeini.

“El avión se incendió tras estrellarse”, afirmó la cadena. Por su parte, la compañia Ukraine International Airlines afirmó que el avión había sido sometido a una revisión técnica hace dos días.

La caída del aparato tuvo lugar poco después de que Irán disparara misiles el martes de madrugada contra bases en Irak utilizadas por militares estadounidenses, una respuesta a la muerte la semana pasada del general iraní Qasem Soleimani.

Horrific vid of the Boeing 737 of #Ukraine airline w/ 180 passengers burning in the sky & crashing just outside of #Tehran mins after taking off. #Iran is having a really dark day. Over 60 killed in the stampede, then scare of an all out war and now this. pic.twitter.com/Qvtf5hdwkg https://t.co/OGz90NdeH0

