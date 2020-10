El Gobierno español decreta el estado de alarma en Madrid

El Gobierno de España decretará el estado de alarma en la región de Madrid para poder restringir el movimiento de los ciudadanos frente al incremento de contagios de COVID-19, dijeron el viernes varios medios nacionales, entre ellos la televisión pública TVE.

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha tomado durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros este viernes y ya ha sido comunicada a la presidenta regional Isabel Ayuso, según dijo el diario El País.

Esto ocurre después de que un tribunal regional tumbase las restricciones exigidas por el Ministerio de Sanidad para la capital y nueve poblaciones circundantes, de acuerdo a los reportes de prensa.

La declaración del estado de alarma para la Comunidad de Madrid sube un grado más la tensión entre el Gobierno central de coalición de izquierda y el Ejecutivo conservador de la región.

“Me siento mal porque no sé ni cómo actuar, ni qué hacer, si hago bien, si hago mal, y me veo totalmente ‘ingobernado’ por nuestros propios políticos, que me parece que no están dando la talla”, dijo a Reuters Jesús Doria, un jubilado de 64 años en la madrileña Puerta del Sol.

Siguiendo una orden del Ministerio de Sanidad para frenar la propagación del COVID-19 en uno de los peores focos del virus en toda Europa, las autoridades madrileñas prohibieron a regañadientes el viernes 2 de octubre todos los viajes no esenciales dentro y fuera de la ciudad y otras nueve poblaciones con casi 4 millones de personas.

Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió no ratificar las restricciones de movimiento el jueves, señalando que iban en contra de derechos y libertades fundamentales y recordando que la Constitución tenía otros instrumentos jurídicos que sí las amparaban.

La región de Madrid tiene una incidencia del coronavirus de 723 casos por cada 100.000 habitantes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el periodo de dos semanas hasta el 8 de octubre, lo que le convierte en el segundo peor foco de Europa después de Andorra.

Cactus24 09-10-20