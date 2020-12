Tiago Ramos, quien sostuvo una relación con la madre del futbolista Neymar, Nadine Goncalves, denunció que fue apuñalado en un restaurante de Cancún, en México.

A través de Instagram, el modelo publicó un video en el que aparece ensangrentado, minutos después de la pelea. Según su versión, él ordenó un platillo al mesero, y sin ningún motivo, un hombre le atacó.

“Llegué al restaurante y pedí un plato de carne, y ellos no me dejaron quedarme. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Casi muero por algo que no hice”, contó en sus historias de la red social.

“Había tres hombres y uno me apuñaló. Quiero mostrar mi cara porque está rota. Pero hice algo. Regresé a México. Tengo el celular de quien hizo esto”, agregó en otro momento de la grabación.

Polémica relación

La pareja brasileña rompió por segunda vez en junio después de un supuesto accidente doméstico en el que Tiago, 30 años más joven que su pareja, acabase cortándose el brazo con un cristal, produciéndose una herida en la que recibió hasta 12 puntos de sutura.

El joven modelo se vio envuelto en un conflicto después de que se hicieran públicas varias informaciones que aseguraban que Tiago había mantenido relaciones con otros hombres.