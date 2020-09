El albañil Nathan Meads que es la viva imagen del actor Brad Pitt. ¿Es su doble? ¿Es su hermano? Son algunas reacciones. Meads, de 34 años y originario de Oxford. Según ha revelado en distintos medios, se dio cuenta que se parecía al actor Brad Pitt desde hace 10 años, luego de que dos personas se le acercaran pensando que era el famoso actor.

Desde entonces no ha hecho nada por potenciar el parecido, salvo dejarse una barba similar a la suya. Pero está claro que se dan un aire, tanto que, según él, no puede salir sin que alguien lo confunda con el intérprete. «No puedo ir a ninguna parte. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador dándose codazos, pensando que soy Brad Pitt», asegura Nathan.

Su cuenta de Instagram Nathan Meads (@bradpitt_lookalike) se acerca a los 15.000 seguidores y en ella posa de manera sensual imitando algunos de los looks del actor en películas como ‘El club de la lucha’, además de reseñar sus apariciones en la prensa internacional en calidad de doble del actor.

¿Le saca algún provecho económico a este parecido? Por supuesto. Meads cobra de 500 a 1.000 libras por asistir a eventos como el doble de Brad Pitt. Además también se ha unido a la cada vez más popular plataforma Only Fans, donde sube contenido explícito.

Pero la fama se ha cobrado también su precio en su vida personal. El inglés admitía al ‘Daily Mail’ que la excesiva atención que recibía por sus conocidas facciones terminó afectando a su relación con la madre de sus hijas y al final se separaron. «Ella odiaba que no pudiéramos ir a ningún lado sin que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos», confesó Nathan.

Cactus24/23-09-2020