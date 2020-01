El Cuervo vuelve a estar en desarrollo en Sony

Sony Pictures se ha puesto en marcha para desarrollar un reboot de El Cuervo, así lo revela el portal Bloody Disgusting.

No es la primera vez que el estudio se desenvuelve en esfuerzos para cumplir su objetivo, y esta ocasión no es demasiado diferente a las otras.

Blom

Tendremos que esperar los siguientes movimientos de Sony para saber si el reboot llegará realmente a un punto sin retorno y si esta vez será estrenada en pantallas, sin quedarse como una mera aspiración del estudio. Por el momento no hay fechas tentativas de lanzamiento.

El Cuervo es una película de 1994 dirigida por Alex Proyas y estelarizada por Brandon Lee. Cuenta la historia de Eric Draven, un joven músico que es brutalmente asesinado por los miembros de una banda criminal, su novia sufre múltiples violaciones y muere en el hospital horas más tarde. Pero ese tan solo es el inicio de la experiencia de Draven. Un año después regresa a la vida gracias a un cuervo, obtiene poderes sobrenaturales y adquiere la firme convicción de vengarse de aquellos que le causaron mal a él y a su pareja. El Cuervo surgió a partir del cómic creado por James O’Barr .

Durante el rodaje de El Cuervo, Brandon Lee resultó herido de bala accidentalmente por su compañero de reparto Michael Massee, situación que le concedió una fama espectacular a la producción y garantizó su éxito tras el lanzamiento en cartelera. A pesar de que algunos estuvieron de acuerdo en que lo mejor era cancelar la película, El Cuervo llegó a los cines con la bendición de la familia de Lee y al día de hoy es considerada una obra de culto.

La cinta tuvo dos secuelas The Crow: City of Angels y The Crow: Starway to Heaven, una serie de TV homónima compuesta por 22 capítulos; más adelante aparecieron The Crow: Salvation y The Crow: Wicked Prayer.

Cactus24 (31-01-2020)