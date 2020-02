Desde el mismo momento en que Víctor Clark se hizo gobernador, no han cesado los ataques mediáticos de la derecha interna y externa en contra del joven líder Falconiano.

Una de las formas de ataque hacia el gobernador ha sido tratar de descalificar a su tren ejecutivo, sobre todo los más destacados como Oswaldo Rodríguez León, Henry Hernández, Sergio Quintero, entre algún otro gerente de su administración o allegado, y todo con la finalidad de descomponer a su equipo más cercano, el cual viene dando resultados positivos en cada área que les corresponde.

Blom

Hoy toca el turno al ingeniero Andrés Maldonado, a quien atacan por haber sido administrador de Transfalcón en la gestión pasada, donde se le despidió de esa institución por no obedecer órdenes contrarias a la ética profesional que caracteriza a este joven, a quien en lo personal, considero una persona honesta, humilde y con un sentido revolucionario verdaderamente claro y eso me consta. La maldad y el odio trataron de descalificarlo mediática y administrativamente, pero sin embargo, las auditorías realizadas a dicha institución y a su gestión, dieron al traste a la mala intención, más allá de lo logros como; tener rutas en 18 municipios que no dejaron de funcionar en su gestión, la uniformidad y trato de los operadores era impecable, la recarga y forma de pago era con tarjetas inteligentes y sin efectivo de muy fácil acceso en jornadas con aliados comerciales.

Su gestión fue reconocida por el mismo presidente Nicolás Maduro como la mejor del país en su momento, por supuesto, la implementación del sistema de tarjeta integrado donde no se podía manejar efectivo, causó roncha porque no se podía GUISAR, Andrés Maldonado era incomodo, había que exterminarlo al mismo estilo que a Oswaldo Rodríguez León y comenzó la danza de billetes a los portales diabólicos para buscar su desprestigio hasta llegar a inventar que se había ido del país. Hoy por hoy, Transfalcón sigue funcionando y cumpliendo, a pesar de la crisis inducida por la cual atraviesa nuestro país en donde no escapa el sector transporte.

Otra incomodidad la causó la entrega de los Transtaxis, donde también se opuso a que fueran dados a capricho, al amigo, al tío, al abuelo, a la prima etc,etc,etc, menos a los verdaderos taxistas, y oponerse a esa forma injusta, irresponsable, contrarrevolucionaria de desviar y entregar un bien del estado a personas que no eran verdaderos trabajadores del volante, lo pusieron en el ojo del huracán de los demonios que lo veían, no como un gerente fácil de manipular y adulante, sino como un enemigo que no les permitía el despilfarro de los recursos del estado. Pareciera, que todos los que gerenciamos con la verdadera ética revolucionaria, somos apartados por sectores antiéticos infiltrados, que le han hecho tanto daño a la revolución de Chávez y del pueblo honesto por no ser cómplices en sus jugadas.

Trabajé con Andrés Maldonado en Fontur, lográndose cambios verdaderamente significativos en materia de los peajes y mantenimiento de las de las vías en cuanto a desmalezamiento de los laterales de las mismas, ese trabajo fue impecable, se logró durante su gestión la adquisición de equipos para esta área, donde se adquirió a través del ministerio y el gobierno nacional, cuatro tractores iraníes para el desmalezado y limpieza de los laterales viales de la Coro Punto fijo y la Morón Coro. Su Gerencia logró una administración limpia y pulcra en materia de los peajes, la seguridad social de los trabajadores mejoró y el ambiente de trabajo era verdaderamente agradable, revolucionario y justo.. Por cierto, donde llega Andrés Maldonado a gerenciar, se acaban las mafias, así que en Hidrofalcón, en un supuesto que las haya, prepárense con muy buenas alpargatas, porque lo que viene es joropo.

Vengo insistiendo desde hace tiempo atrás, que los ataques a estos miembros del gabinete del joven gobernador Víctor Clark, tienen doble direccionalidad, son misiles con dos bombas, es un plan bien teledirigido para tratar de enlodar la gestión del gobierno regional, tumbando a las torres y alfiles del ajedrez.

Debemos preguntarnos, ¿quién está detrás de todo esto, quien mueve los hilos en contra de Víctor Clark, están cerca de él, o a distancia? Créanme que detrás de esto, no están los portales que se encargan de distribuir el mensaje en las redes sociales, ya que estos simplemente huelen los dólares y actúan como autómatas, de hecho, estos no tienen intereses políticos, sino netamente económicos y les da igual el daño moral que causan, su inmoralidad no les permite entender lo que es moral.

Hemos realizado algunas investigaciones en esta materia y en el momento menos pensado, les reventaré la bomba, bomba que sorprenderá a más de uno, porque las pruebas serán irrefutables, y el misil les reventará a ellos mismos.

Escrito por: José Luis Ibrahin Esté

Cactus24 (17-02-2020)