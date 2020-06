El secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo, anunció este miércoles a través de la red social Twitter sanciones contra cinco capitanes de barcos iraníes que entregaron 1,5 millones de barriles de petróleo al «régimen ilegítimo» del presidente Nicolás Maduro.

«Hoy, EE.UU. sanciona a cinco capitanes de barco iraníes que dieron 1,5 millones de barriles a Venezuela en apoyo del régimen ilegítimo de Maduro. Los activos de estos capitanes serán bloqueados y no podrán operar en aguas estadounidenses», destacó Pompeo.

The U.S. is sanctioning five Iranian captains who delivered gasoline and its components to Venezuela. No one believes Maduro’s claims of equal and fair gasoline distribution – these rogue regimes must stop squandering their people’s wealth and resources with corrupt schemes.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 24, 2020