EEUU sanciona a navieras que prestan servicio a Pdvsa

“El régimen ilegítimo de Maduro ha contado con la ayuda de las compañías marítimas y sus buques para continuar la explotación de los recursos naturales de Venezuela para su beneficio. Estados Unidos continuará atacando a quienes apoyan este régimen corrupto y contribuyen al sufrimiento del pueblo venezolano”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

Con las medidas, aseguró la institución estadounidense, el Gobierno norteamericano reitera que “la explotación de los activos petroleros de Venezuela” en beneficio de Maduro “es inaceptable, y aquellos que facilitan dicha actividad corren el riesgo de perder el acceso al sistema financiero estadounidense”.

Según la nota de prensa del Departamento del Tesoro, las compañías y buques son:

– AFRANAV MARITIME LTD: tiene su sede en las Islas Marshall y es el propietario registrado del barco ATHENS VOYAGER que es un petrolero de bandera panameña de crudo (IMO: 9337391) que ha continuado levantando cargas de petróleo desde los puertos venezolanos hasta mediados de febrero de 2020.

– SEACOMBER LTD: tiene su sede en Grecia y es el propietario registrado del buque CHIOS I que es un petrolero con bandera maltesa (OMI: 9792187) que ha continuado levantando cargas de petróleo desde los puertos venezolanos hasta mediados o finales de febrero de 2020.

– ADAMANT MARITIME LTD: tiene su sede en las Islas Marshall y es el propietario registrado de la embarcación SEAHERO que es un petrolero con bandera de Bahamas (IMO: 9315642) que ha continuado levantando cargas de petróleo desde los puertos venezolanos hasta finales de febrero de 2020.

– SANIBEL SHIPTRADE LTD: tiene su sede en las Islas Marshall y es el propietario registrado del barco VOYAGER I que es un buque petrolero con bandera de las Islas Marshall (OMI 9233789) que ha continuado levantando cargas de petróleo desde los puertos venezolanos hasta finales de abril de 2020.

El Departamento de Tesoro destacó que, de esta forma, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas entidades que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 % o más de las entidades designadas también está bloqueada.

Sin embargo, señaló que las sanciones no necesitan ser permanentes: “Hemos dejado en claro que la eliminación de sanciones está disponible para individuos y entidades que toma medidas concretas y significativas para restaurar el orden democrático, se niega a participar en abusos contra los derechos humanos, se pronuncia contra los abusos cometidos por el ilegítimo régimen de Maduro, deja de involucrarse en el petróleo, el oro, las finanzas o la defensa y la seguridad”.

Al respecto, el Secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, manifestó que las nuevas sanciones son otro paso hacia la libertad y prosperidad de los venezolanos.

Today the United States is sanctioning four companies for their role in facilitating the Maduro regime’s theft of Venezuelan oil. These sanctions further isolate the Maduro regime and are another step toward gaining freedom and prosperity for the people of Venezuela.

