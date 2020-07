EEUU extiende licencia que protege a la filial petrolera venezolana CITGO

Este miércoles 15 de julio el Departamento del Tesoro de Estados unidos emitió un comunicado donde dio a conocer que una vez más se extendió la vigencia de la Licencia General 5D hasta el 20 de octubre de 2020, lo que refuerza la protección de Citgo porque los bonistas del Bono Pdvsa 2020 no podrán ejercer ninguna acción para tomar control de esa empresa.

Cuando se emitieron los bonos Pdvsa 2020, la administración de Nicolás Maduro colocó el 50.1% de las acciones de Citgo como garantía para ello, una acción que la Asamblea Nacional se calificó como «ilegal» debido a que no cumplió con el control parlamentario establecido en la Constitución.

De acuerdo con la nueva licencia, entre el 22 de julio de 2020 y el 20 de octubre de 2020, las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de Citgo en relación con el bono de 8,5% PDVSA 2020 están prohibidas, a menos que la OFAC lo autorice específicamente.

A CONTINUACIÓN LA TRADUCCIÓN DE LA LICENCIA EMITIDA POR ESTADOS UNIDOS //OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS

Reglamento de Sanciones de Venezuela 31 C.F.R. Parte 591

LICENCIA GENERAL NO. 5D

Autorizar ciertas transacciones relacionadas con el Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 Bono de 8.5 por ciento a partir del 20 de octubre de 2020.

(a) Salvo lo dispuesto en el párrafo (b) de esta licencia general, a partir del 20 de octubre, 2020, todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones en el Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 Bono de 8.5 por ciento que estaría prohibido por la subsección l (a) (iii) de la Orden Ejecutiva (E.O.) 13835 del 21 de mayo de 2018, según enmendada por E.O. 13857 de enero 25, 2019, e incorporado al Reglamento de Sanciones de Venezuela, 31 C.F.R. parte 591 (la VSR), están autorizados.

(b) Esta licencia general no autoriza ninguna transacción o actividad de otra manera prohibido por el VSR, o cualquier otra parte de 31 C.F.R. capítulo V.

(c) A partir del 15 de julio de 2020, se reemplaza la Licencia General No. 5C, con fecha del 10 de abril de 2020. y reemplazado en su totalidad por esta Licencia General No. 5D.

Cactus24/15-07-2020