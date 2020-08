El 2 de julio de 2020, Estados Unidos presentó una queja en la que buscaba decomisar toda la carga de productos petrolíferos a bordo de cuatro petroleros de bandera extranjera, incluido el M / T Bella con el número 9208124 de la organización marítima internacional (OMI), el M / T Bering con El número IMO 9149225, el M / T Pandi con el número IMO 9105073 y el M / T Luna con el número IMO 9208100 (todos en la foto a continuación).

El juez Jeb Boasberg del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió una orden de incautación de la carga de los cuatro buques.

El gobierno anunció este viernes que ha ejecutado con éxito la orden de incautación y confiscado el cargamento de los cuatro buques, por un total de aproximadamente 1,116 millones de barriles de petróleo. Con la ayuda de socios extranjeros, esta propiedad incautada está ahora bajo la custodia de Estados Unidos.

Después de la ejecución de la orden de decomiso de Estados Unidos, la marina de Irán abordó por la fuerza un barco no relacionado en un aparente intento de recuperar el petróleo incautado, pero no tuvo éxito. El Comando Central de Estados Unidos publicó ayer un video de la fallida operación iraní.

Los fondos confiscados con éxito con una conexión con un patrocinador estatal del terrorismo pueden dirigirse total o parcialmente al Fondo de Estados Unidos para las Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado (http://www.usvsst.com/) después de la conclusión del caso.

Una orden de arresto y una denuncia de decomiso civil son meras acusaciones. La carga de probar la incautación en un proceso civil de decomiso recae sobre el gobierno.

El caso está a cargo de la División de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Los abogados adjuntos de los EEUU Zia M. Faruqui, Brian Hudak y Stuart Allen, y el abogado litigante de la División de Seguridad Nacional, David Lim, están a cargo del caso, con la ayuda de los especialistas paralegales Elizabeth Swienc y la asistente legal Jessica McCormick.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian «Sea King» helicopter, overtook and boarded a ship called the ‘Wila.’ pic.twitter.com/455UQ5jwHT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020