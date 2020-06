EEEUU sancionará a Luis Parra y los demás diputados que lo apoyan

El encargado de negocios de la embajada de EEUU para Venezuela, James Story, dijo que investigan a Luis Parra y los diputados que lo respaldan para sancionarlos por intentar socavar la democracia venezolana.

“Luis Parra no es presidente de la AN, no importa lo que diga el TSJ porque solo trabaja para cumplir lo que diga el régimen”, dijo en entrevista a Tv Venezuela.

Blom

Story aseveró que EEUU investiga a Parra y a los diputados que lo apoyan. “Quienes socavan la democracia venezolana son sancionables y hemos analizado sanciones y bloquear la visa de todos los miembros de ese circo de Luis Parra”.

Recordó que en diciembre Luis Parra “fue destituido de PJ por su participación en la Operación Alacrán, que fue un intento de decir plomo o plata a los diputados para que no votaran por Guaidó”.

“La verdad es que más de 100 votaron por Guaidó y todos sabemos que además, el régimen impidió el acceso a los diputados a la AN utilizando colectivos, armas para bloquear la entada; Luis Parra no fue elegido porque no hay un registro de cuórum, ni de quienes votaron por él”, afirmó.

Además, refirió al acuerdo técnico sobre OPS y dijo: es algo muy bueno, algo positivo para los venezolanos y queremos ver más cosas positivas en este sentido.

Cactus24/05-06-2020