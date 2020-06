Este lunes el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo anunció a través de su cuenta en Twitter que el Departamento de Justicia ofreció una recompensa de cinco millones de dólares, por información para llevar ante la justicia al venezolano Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, según comunicado.

“Hoy, Estados Unidos anunció una recompensa por información para llevar ante la justicia a otro funcionario del régimen de Maduro responsable del crimen organizado transnacional internacional. Seguiremos trabajando con @TheJusticeDept, para proteger a los ciudadanos estadounidenses y ayudar a los venezolanos a restaurar su democracia”, expresó el secretario.

Today the U.S. announced a reward for information to bring another Maduro regime official responsible for international transnational organized crime to justice. We will continue working with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens and help Venezuelans restore their democracy.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 1, 2020