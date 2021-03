Recientemente el actor venezolano Edgar Ramírez confesó al diario Clarín, de Argentina, los motivos que le impiden volver a su tierra natal.

«Me fui de Venezuela básicamente en el 2017, me fui a hacer Versace a Los Ángeles, a trabajar, como siempre. Yo me iba para allá, trabajaba y volvía, pero luego no pude volver. Justamente en el 2017, recuerdas que fueron las grandes manifestaciones y el gobierno se quitó la careta, la dictadura sacó los dientes, y ya yo no pude volver porque, bueno, yo soy muy crítico del régimen», dijo.

“Me fui porque ya no me permitieron vivir más en Venezuela», resaltó el actor.

El protagonista de “Manos de piedra” detalló que al igual que él, muchos venezolanos no pueden volver al país pero considera que otros han hecho cosas de suma importancia y más arriesgadas por Venezuela.

De igual forma Ramírez manifestó la crisis emocional que sufren las familias venezolanas al separarse, quedando “rotas y disgregadas por el mundo”.

