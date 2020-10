Eddie Van Halen fallece a los 65 años

Eddie Van Halen, virtuoso guitarrista que ha sido influencia de cientos de músicos de rock alrededor del mundo por más de 40 años, falleció de cáncer, informó su hijo Wolfgang William Van Halen.

«No puedo creer que tenga que escribir esto pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, perdió su larga y ardua lucha con el cáncer esta mañana», dijo Wolfgang Van Halen en un tuit.

“Él fue el mejor padre que pude haber pedido. Cada momento que pude compartir con él, en el escenario o fuera de él, fue un regalo. Mi corazón está destrozado y no creo que jamás me recupere de esta pérdida, tuiteó Wolf Van Halen.

Nacido en Holanda y criado en Pasadena, California, Van Halen fundó junto a su hermano mayor, Alex, la banda que llevaría su apellido. A los dos hermanos se les unió el vocalista David Lee Roth y el bajista Michael Anthony.

El álbum de debut, Eruption, fue un éxito instantáneo en 1978. Desde entonces, Van Halen fue el líder de la banda que impuso su estilo entre el rock duro y el Heavy Metal, el cual fue imitado por un ejército de roqueros melenudos en varios continentes y en varios idiomas.

Entre las canciones más exitosas de Van Halen estuvieron: Eruption, su primera obra, seguida por Panamá, Unchained, Aint Talking About Love, Beat it, coproducida con Michael Jackson, Jump, Dance the Night Away, Right Now, Hot for Teacher y I am the One, entre otras.