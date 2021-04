La expectativa del anuncio de abrir o no la frontera fue protagonista en la última visita del presidente de Colombia Iván Duque Márquez a Cúcuta, el pasado jueves.

Tras las solicitudes que han hecho gremios, empresarios y hasta el mismo alcalde de la ciudad, el primer mandatario colombiano habló de lo inconveniente de generar dicha apertura en este momento en el que el mundo se enfrente a un tercer pico de la pandemia, pero aseguró que está abierto a que una comisión explore, con la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, posibilidades de retomar el paso de mercancías.

Distintos gremios venían pidiendo la apertura de la frontera y ahora a ese clamor se sumó el alcalde. ¿Han contemplado alguna comisión que trabaje el tema para explorar esa posibilidad?

Hay consideraciones importantes que no se nos pueden olvidar. La situación que está viviendo Venezuela es catastrófica. No hay buena información epidemiológica, no hay medicinas, no hay una respuesta farmacológica a la crisis y eso hace que una apertura de frontera en este momento de tercer pico en América Latina, pueda traer consecuencias devastadoras para esta región. Nosotros tenemos que seguir protegiendo la región, pero siempre estamos abiertos a que con la Gobernación del Táchira se puedan examinar las posibilidades, sobre todo en materia de relaciones comerciales para ver esos flujos de mercancías.

Pero advierto, todo esto ligado al comportamiento de la pandemia. El elemento adicional a esto es el Estatuto Temporal de Protección (ETP), que es un hito en la protección de migrantes y yo creo que la combinación del ETP con la posibilidad de tener flujos comerciales acordados con la Gobernación del Táchira más adelante, puede ser una manera de solventar esa situación.

¿Hay alguna persona designada por el gobierno para este entendimiento con la Gobernación del Táchira?

Estos temas siempre los trabajamos con el gerente de Fronteras, Lucas Gómez y con el gerente de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quienes siempre han mantenido comunicación con la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez.

¿Desde su gobierno se ha hecho algún análisis de cómo el cierre de la frontera ha permitido que los grupos ilegales se nutran de recursos y se fortalezcan con el control y cobro por las trochas?

Es importante decir que las trochas no son un asunto que se da necesariamente por los cierres. Si fuera así, históricamente hubiéramos tenido una frontera ordenada y organizada. Las trochas han existido siempre y siempre han tenido un componente de ilegalidad. Es una frontera muy grande, luego siempre van a encontrarse poros por dónde pasar.

De hecho, lo que queremos con el sistema de regularización, con la información biométrica es justamente tener un mejor control sobre las migraciones en nuestro país. En la medida en que tengamos esas herramientas seguramente habrá más disuasores para los pasos por trochas. Lo otro que es claro es que el Estatuto de Protección Temporal protege, pero después de dos años el que se encuentre en Colombia en condición de ilegalidad deberá ser deportado.

La semana pasada un enfrentamiento entre el ELN y el Tren de Aragua llegó hasta la autopista internacional, dejando un muerto y un herido. Preocupa que ese tipo de cosas pasen desapercibidas en el Gobierno Nacional. La frontera es un asunto de seguridad nacional pero no se percibe como una prioridad desde el Gobierno. ¿Por qué?

Nosotros hemos venido dando golpes muy fuertes en Norte de Santander: golpes a los Pelusos, a los Caparros, a los Puntilleros, al Clan del Golfo y al ELN. Hemos venido fortaleciendo el pie de fuerza y haciendo unas inversiones grandes en materia de infraestructura y de protección social. Claro, tenemos un problema: Venezuela es hoy un santuario del narcotráfico.

El régimen dictatorial de Venezuela tiene en su territorio a miembros del ELN, las disidencias de las Farc y también algunos componentes de Puntilleros y Pelusos que entran a corromper a los miembros de la Policía de ese país. Nosotros no tenemos ninguna actitud bélica o belicista contra Venezuela, pero bandido que identifiquemos en la zona de frontera, inmediatamente le va a caer la fuerza pública para capturarlo o darlo de baja. (Información de La Opinión de Cúcuta).

Cactus24/19-04-2021