Dos ‘youtubers’ crean polémica al  lanzar comida a los sintecho

La polémica está servida con estas dos youtubers que subieron un vídeo a su canal secundario, El vaso medio lleno, en el que aparecían dando comida a los sintecho. Ellas se hacen llamar Danna y Maribe, son de Valencia España y, en su cuenta de casi 75.000 suscriptores, subieron un vídeo titulado ¡24 horas haciendo feliz a los demás!

Las influencers lo borraron rápidamente, pues comenzaron a llegar multitud de críticas por la forma en la que convertían su acto ‘altruista’ en una atracción. Una tuitera recuperó algunos de los fragmentos del vídeo y declaraciones de ellas criticando el clasismo y la exaltación de la pobreza que hacían.

«Ha decidido meterse en barrios pues así, pobres, conflictivos de Valencia y está abriendo mi ventana, mi ventana, no la suya, y dando así, conforme se va encontrando a gente», explica Danna mientras ambas se ríen.

¿Queréis un paquete de magdalenas? ¡Allá va! Que tengas buen día, chao», exclama Maribe en una parte del vídeo. El modus operandi es sencillo: se asoman por la ventana y ofrecen comida, comida que arrojan como si fuera «la cabalgata de Reyes», según ellas explican.

Y, tal y como explicó la tuitera que compartió las imágenes, el barrio que se ve en el vídeo no es otro que el «centro de la ciudad de Valencia en España». «Lo fácil es coger las bolsas y llevarlas a la casa de la caridad o a Cáritas», explica Maribe al final del vídeo. «Flipas la cantidad de gente que tú vives en tu burbuja y no te enteras, o a veces no nos queremos enterar, la cantidad de gente que realmente lo está pasando mal, que no tiene esas comodidades». (La respuesta de la ‘youtuber’)

-‘Como acabáis de ver, así lo estamos haciendo (risas) ‘

-'Como acabáis de ver, así lo estamos haciendo (risas) '

-'Llevamos aquí en medio, vamos reponiendo la bolsa de en medio… ¡Toma! ¡Repartiendo como si fuera la CABALGATA DE REYES!

Las redes reaccionaron rápidamente a la polémica llenando su vídeo y sus perfiles en redes de críticas. Por ello, Maribe ha decidido contestar en su Instagram a todos estos comentarios: «Jamás se nos ocurriría reírnos de una persona desfavorecida, o de sus carencias o circunstancias. ¡No somos así!».

«A veces, lo que quieres expresar o comunicar no se percibe como tú lo sientes. Por lo tanto, algo ha fallado en el mensaje y ahí hago autocrítica personal. ¡Pero no en el fondo!», ha argumentado ella ante este «ciberacoso» que están sufriendo.

«Me quedo perpleja del odio que hay en la sociedad y las ganas de humillar, hundir, insultar e incluso desearnos la muerte sin conocernos de nada y por unos titulares manipulados», ha añadido.

‘FLIPAS la cantidad de gente que… tú vives en tu BURBUJA y no te enteras o no nos queremos enterar, la cantidad de gente que lo está pasando MAL’ Que fuerte tiene que ser la burbujita en la que vives para que NO te enteres de que la gran parte de personas estamos MUY jodidas. pic.twitter.com/g5xCmljJXQ — janistopia (@janistopia) January 18, 2020

La influencer también ha agradecido el apoyo recibido y ha mantenido que seguirán siendo auténticas a las cosas en las que creen, gusten o no. «Por último, pido perdón al que le haya podido ofender algún comentario en el vídeo, pero si esto me ha afectado tanto es porque está hecho desde el corazón», ha concluido en su publicación. «Sigo tremendamente orgullosa del acto de intentar alegrar un poco a las personas más desfavorecidas y, por supuesto, desde la intimidad lo pienso seguir haciendo», según reseñó la información difundía pro el diario español 20 minutos.

