Sí, sucedió en el transitado metro de Nueva York, donde el breve margen de tiempo entre el paso de un tren y otro no daba a mucho más. Saltar a la vía e intentar subir al joven a la plataforma era más que arriesgado, temerario.

Fue así como, con conocimiento de lo que debería hacerse ante un caso similar, uno de los policías procedió a ir hacia delante a hacerle señas al conductor de la mole de hierro, mientras su compañero acudió a asistir al joven que se derrumbó en las vías del metro.

Según lo cuenta The New York Post, los oficiales Christopher Cerny and Gary Lamour observaron que el joven comenzó a sufrir algún trastorno de salud y vieron cuando se cayó a las vías, precisamente cuando el tren se acercaba a la estación.

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando un joven no identificado cayó sobre los rieles de la estación ubicada en la calle 14 y la octava avenida, dijo la policía.

“Los oficiales Cerny y Lamour rápidamente hicieron señas al tren para que se detuviera y saltaron para ayudar al hombre hasta que llegaron los servicios médicos de emergencia”, informaron en un comunicado.

Las imágenes de la cámara corporal publicadas en Twitter muestran a uno de los oficiales haciéndole señas al conductor del tren con una linterna, instantes después que el joven cayese sobre los rieles.

Yesterday afternoon, Officers Cerny and Lamour from @NYPDTransit District 2, observed a man have a medical episode and fall onto the tracks as a train was approaching the station. They quickly signaled to the train to stop, and jumped down to help the man until EMS arrived. pic.twitter.com/3K3HyZsP7W

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 17, 2021