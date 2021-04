“Nuestros agentes rescataron a estos dos niños hondureños mientras patrullaban el río. No importa las circunstancias que los llevaron allí solos, escenas como estas son desgarradoras. No podría estar más orgulloso de nuestros agentes y del trabajo de salvamento que están haciendo todos los días”, tuiteó Skero, e incluyó un video.

En el video, los oficiales que patrullaban en una lancha avistaron a los dos menores a la orilla del río Bravo. Ambos fueron subidos al bote.

El pasado 30 de marzo, dos niñas ecuatorianas, de 3 y 5 años respectivamente, fueron lanzadas por coyotes desde lo alto del muro fronterizo de 4 metros de alto hacia el lado estadunidense.

Una semana después, un menor nicaragüense de 10 años fue encontrado abandonado en la frontera entre México y Estados Unidos. En un video que se hizo viral, el menor llorando pide ayuda a un agente de la patrulla fronteriza después de que el grupo con el que viajaba lo dejó.

Los funcionarios fronterizos estadunidenses detienen en promedio a más de 600 niños migrantes no acompañados que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México cada día, indicó a finales de marzo un empleado del Departamento de Seguridad Nacional a la cadena CNN.

Más de 11 mil niños migrantes no acompañados fueron aprehendidos por las autoridades estadunidenses entre el 28 de febrero y el 20 de marzo, más que en febrero ( 9 mil) y enero (5 mil), indicaron datos preliminares vistos por CNN.

Border Patrol agents rescued two Honduran children found clinging to an island surrounded by a powerful current in the Rio Grande and took them into custody last week, the region’s top border official said — the latest example of the dangers migrants face. https://t.co/C4UDcbepNP pic.twitter.com/T4acfsLgY9

