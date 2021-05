Documentos enviados a Telemundo Atlanta revelaron nuevos detalles de la investigación en torno al asesinato de Rossana Delgado, la venezolana que trabajaba como taxista de Uber, secuestrada y asesinada en Atlanta.

Se conoció que Delgado habría fallecido entre el lunes 19 y el martes 20 de abril. Su cuerpo fue hallado el martes en una cabaña de Cherry Log, en el condado de Gilmer. Los detalles de la autopsia aún están pendientes también de darse a conocer.

Por otra parte, los documentos revelaron también nuevos detalles sobre tres personas que fueron arrestadas el 26 de abril y que -aunque no han sido vinculadas directamente al homicidio de Delgado- han sido señaladas por su presunta participación en intentar ocultar un vehículo Toyota Corolla 2019 de color blanco que pertenecería a Óscar Manuel García, uno de los primeros cinco implicados en el asesinato.

Los arrestados son Terri Garner, de 37 años, Shawn Callaway, de 38, y Joshua White, de 37. Todos son residentes de Covington y fueron capturados en la población de Edna, en el condado de Jackson, en Texas.

Lo nuevo que se corroboró a Telemundo Atlanta es que Callaway se habría llevado el Toyota de García a Texas el 24 de abril. Luego, de acuerdo con un comunicado de la Policía de Edna, Garner fue primero sorprendida por un miembro de la oficina del Alguacil de Jackson ingresando a una propiedad privada. Poco después fue localizada nuevamente, esta vez por un agente de la policía de Edna, en una gasolinera Love’s Truck Stop. Al revisar su vehículo, encontraron metanfetaminas, chalecos antibalas, placas de metal para chalecos antibalas, pasamontañas, y un rifle AR-15.

Garner habría revelado además que había llevado al lugar a Callaway y a White porque estaban buscando el vehículo que estaba oculto. La Policía de Edna, con ayuda del Alguacil de Jackson, de la Policía de Ganado y el Departamento de Seguridad de Texas, contactaron al Buró de Investigaciones de Georgia (GBI) y determinaron que el Toyota estaba conectado a un asesinato en Georgia y que, aunque no había órdenes de arresto aún, sí eran requeridos para ser interrogados.

Según las fuentes de Telemundo Atlanta, Garner habría admitido también que recibió un pago de $1,500 en efectivo, mismos que le fueron encontrados el día de su arresto en Texas, aunque en un principio se manejó que fueron 15 mil dólares, después se corroboró que la cantidad habría sido menor. Por ello, Garner, al igual que Callaway, enfrenta cargos de participar en actividades criminales para ocultar evidencia y evitar el arresto de implicados en un crimen. White fue arrestado con un cargo bajo sospecha de evadir un arresto.

Los tres fueron extraditados a Georgia durante el fin de semana, pero los registros de la cárcel de Gilmer solo indican que Callaway y Garner han sido fichados en la cárcel de esa localidad.

Casi al mismo tiempo, el 30 de abril, el GBI anunciaba el arresto de Calvin Harvard, de 28 años y residente de Covington, por robo al recibir propiedad robada y alteración de evidencia. Con su arresto, las autoridades también localizaron el Ford Focus 2017 rojo de Delgado, así como un Buick Regal de color blanco y una camioneta Ford F-150 blanca que se cree pertenecen a dos de los acusados por el homicidio.

Harvard supuestamente trabajaba en un «deshuesadero» de vehículos en el condado de Newton. El GBI dijo que esperaba presentar más cargos contra Harvard.

Por lo pronto, no se sabe nada aún de los primeros cinco implicados: Megan Alyssa Colone, 30, de Stone Mountain, Juan Ayala-Rodríguez, 35, de Gainesville, Óscar Manuel García, 26, de Austell, y Mario Alberto Barbosa-Juárez, 29, de Oklahoma City, OK. Se cree que los cuatro sospechosos más un quinto hombre, que aún no se ha identificado, ya no se encuentran en Georgia. Colone puede estar viajando bajo el alias Grace Beda con dos de sus hijos. El GBI también quiere identificar y hablar con una mujer que estuvo con Delgado en una tienda de ropa en Plaza Fiesta poco antes de que la taxista desapareciera. No se le considera sospechosa, pero las autoridades creen que pudiera tener más información./Telemundo Atlanta.

