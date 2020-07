El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Venezuela “solía ser una de las naciones más ricas del mundo, pero actualmente los ciudadanos no cuentan ni siquiera con servicios básicos”.

Aseveró que a pesar de ser un país petrolero “los venezolanos no tienen agua, medicinas ni comida”.

Trump detalló que Estados Unidos podría convertirse en otra Venezuela si siguen con una ideología similar. “Solía decir que nos convertiríamos en otra Venezuela, con la misma ideología te convertirías en otra Venezuela. Venezuela solía ser una de las naciones más ricas del mundo, ahora no tienen agua, medicinas, comida, tienen mucho petróleo pero no parece importar. No tienen nada que le pueda pasar a nuestro suelo”, dijo en una alocución.

President @realDonaldTrump: “I don’t think Biden’s going to do too well in Texas," especially with no fracking part of his platform pic.twitter.com/EZEPWQDEoR

