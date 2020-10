El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este martes al debate que tiene previsto el 15 de octubre en Miami con Joe Biden.

Trump tras ser dado de alta por salir positivo en la prueba del Covid-19 dijo que “espera con interés” el debate con Biden.

“Espero con interés el debate de la noche del jueves 15 de octubre en Miami. ¡Será grandioso!”, señaló en un mensaje de Twitter.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020