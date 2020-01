Doctor Strange 2 se queda sin director

Los fanáticos de Marvel estaban emocionados cuando se anunció la secuela de Doctor Strange: Hechicero Supremo pero ayer se dio a conocer que el director Scott Derrickson quedó fuera de la producción debido a diferencias creativas entre él y el estudio.

Su salida fue anunciada tan sólo días después de que Kevin Feige, jefe Creativo de Marvel, negara que Doctor Strange in the Multiverse of Madness fuera realmente una película de horror como había prometido el director de la primera entrega en la Comic-Con.

La salida de Derrickson de Doctor Strange in the Multiverse of Madness puede significar que el proyecto ya no será la primera cinta terrorífica de Marvel, pero todavía hay razones para tener esperanzas en que dará a los fans mucho de que hablar y abrirá grandes oportunidades para el futuro. De acuerdo con el reporte de Variety publicado ayer, la fecha de inicio de producción sigue siendo la misma y se está buscando un reemplazo en este momento.

Mientras los fans de Marvel han expresado cierto desacuerdo con Marvel.

