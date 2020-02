Disney ya trabaja en la secuela de Aladdín

Ahora sí es un hecho, la exitosa Aladdín tendrá una secuela y Disney ya trabaja en ella. Así lo reveló el portal especializado Variety.

Recordemos que Aladdín arrasó con la taquilla en 2019 y se convirtió en una de sus adaptaciones más exitosas.

Aladdín no fue la favorita de los críticos pero la nostalgia reforzó los ánimos de las personas, además, la presencia de Will Smith era una imán de gran potencia. La cinta ganó US$ 1.051 mil millones, convirtiéndose en la novena película más taquillera del año pasado.

Cabe mencionar que la película animada de 1992 tiene dos secuelas, Aladdín: El Retorno de Jafar y Aladdín y los 40 Ladrones, por lo que el ratón cuenta con material en abundancia para explotar. El reporte de Variety señala que la película todavía está buscando la dirección adecuada y que las ofertas a los actores no se harán hasta que el guión esté finalizado.

El citado medio reveló que no es seguro si Guy Ritchie regresará a la silla de director, pero los productores Dan Lin y Jonathan Eirich sí estarán de vuelta y esperan que el elenco principal también: Mena Massoud como Aladdín y Naomi Scott como Jazmín. También especifica el medio que se tratará de una película hecha para estrenarse en cines y no para llegar directamente a Disney Plus como lo hizo el remake live-action de La dama y el vagabundo.

Aladdín se ubica entre los remakes live-action más taquilleros de Disney, junto a El libro de la selva, La bella y la bestia y El Rey León. Próximamente tendremos varios proyectos similares que adaptarán historias clásicas como Bambi y La Sirenita para las nuevas generaciones.

Cactus24 (13-02-2020)