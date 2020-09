Diseñadores negros son reconocidos en Semana de la Moda de Milán

Diseñadores negros presentaron sus colecciones en la Semana de la Moda de Milán, en un espectáculo que buscó crear conciencia sobre la falta de diversidad en la industria.

Los cinco diseñadores son parte del grupo Black Lives Matter in Italian Fashion (Las vidas de los negros son importantes en la moda italiana), un nombre inspirado por el movimiento internacional que motivó protestas en todo el mundo contra la injusticia racial.

El evento digital “We are Made in Italy” fue filmado en el Palazzo Clerici de Milán e incluyó las colecciones primavera/verano 2021 de Fabiola Manirakiza, Mokodu Fall, Claudia Gisele Ntsama, Karim Daoudi y Joy Meribe.

El evento fue uno de los espectáculos virtuales de la primera semana de la moda desde que comenzó la pandemia del coronavirus.

Los cinco diseñadores fueron inspirados por Stella Jean, de origen ítalo-haitiano y la única miembro negra de la Cámara Nacional de la Moda Italiana, quien hace campaña contra el racismo en la industria.

“Made in Italy fue presentado en todo el mundo como un concepto blanco, ahora ya no es más así. La nueva Italia no es esto y no quiere ser esto”, dijo Jean.

Jean exige al organismo que rige al sector que apoye a los diseñadores negros y ha pedido a las casas de moda italianas que hagan más para enfrentar el racismo.

“En Italia tenemos un problema racial y si no comenzamos a abrir la herida para sanarla, la herida nunca sanará”, afirmó.

