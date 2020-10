El diputado a la Asamblea Nacional, Avilio Troconiz, aseguró este miércoles a través de su cuenta en Twitter que al gobierno «no le importa la vida, ni lo que comen los venezolanos y que por ello no resuelven la situación del país».

Blom

“Al régimen no le importa ni lo que comes, ni tu vida. No le importan tus hijos, por eso no resuelven nada y solo empeoran todo” sentenció.

El parlamentario destacó que la naturaleza del gobierno es destruir que mientras “hoy el dólar en la calle supera los 500.000Bs”, el salario ya no alcanza «ni para adquirir un 1/4 de kg de queso».

Al régimen no le importa ni lo que comes, ni tu vida. No le importan tus hijos, por eso no resuelven nada y solo empeoran todo. Esa es su naturaleza: destruir. Hoy el dólar en la calle supera los 500.000Bs mientras el #SalarioDeHambre ya no alcanza ni pa 1/4 de kg de queso. — Avilio Troconiz (@AvilioTroconiz) October 28, 2020

Cactus24/ 28-10-2020