Diputado Prosperi denunció alianza entre Maduro y grupo de Bernabé Gutiérrez

El secretario nacional de de Organización de la tolda blanca, Carlos Prosperi aseguró este lunes que tanto la dirigencia del partido como sus militantes se mantendrá «con la frente en alto» defendiendo sus espacios.

El grupo que tomó a la fuerza la sede partidista desde el día domingo atacó a los dirigentes, militantes y trabajadores de la prensa que estaba afuera de las inmediaciones con bombas lacrimógenas y cohetones.

«Ponen simplemente una fachada cuando los que están aquí son colectivos que ayer tomaron la casa del partido. Son funcionarios vestidos de civil. Nosotros una vez más queremos denunciar ante el mundo cómo estos señores que se han prestado para la jugada del régimen de Nicolás Maduro, pretenden arrebatarnos nuestra sede partidista», dijo el diputado Prosperi luego del ataque por parte de los invasores.

El portavoz adeco denunció además la alianza que existe entre la administración de Nicolás Maduro y la nueva junta directiva del partido designada a dedo por el Tribunal Supremo de Justicia y encabezada por Bernabé Gutiérrez.

«La sentencia del TSJ que indica que es a Bernabé Gutiérrez a quien le van a entregar el partido es una clara evidencia que hay conversaciones con Nicolás Maduro, clara evidencia que esa es la oposición que quiere tener Nicolás Maduro en su entorno (…) Nosotros con hidalguía así no tengamos una sede, así no tengamos una tarjeta, en su momento hace algunos años atrás tuvimos 10 años sin la tarjeta blanca, votamos por la negra y recuperamos la blanca», dijo Prosperi.

Desestimó lo que alega este grupo designado por el TSJ de Maduro sobre ser los supuestos «líderes originales» del partido.

«Totalmente falso si son los líderes originales, ¿por qué de todo el Comité Ejecutivo Nacional solo dos personas deciden usurpar el poder? ¿Por qué no tienen la mayoría del CEN? ¿Por qué no tienen un solo diputado de la Asamblea Nacional con ellos? lo que demuestra que la verdadera Acción Democrática está con el pueblo, que los adecos estamos con la frente en alto y que este partido ni se compra ni se vende a ninguna tiranía», enfatizó el parlamentario.

A su vez ratificó que Acción Democrática no participará en las venideras elecciones parlamentarias por catalogarlas de fraudulentas.

«Más de 27 organizaciones políticas han fijado posición a la no participación, estas organizaciones han dicho que no hay las condiciones electorales, aquí no se trata de decir si es o no la salida electoral, aquí se trata de que tenemos que tener condiciones, han violado la constitución el arttículo 296. Estos señores se han amparado en un Tribunal Supremo de Justicia, en que no existe autonomía en los poderes para tratar de avanzar. Desde AD no vamos a avalar ningún fraude», aseveró.

A su vez indicó que allí dentro de la sede, no están los verdaderos opositores y que Acción Democrática es mucho más que una sede.

«Aquí está Acción Democrática, aquí está un pueblo defendiendo su partido, nunca van a poder apagar la llama de la libertad y la democracia», puntualizó Prosperi.

Cactus24/10-08-2020