Diputado Medina pide acabar con las descalificaciones en las redes sociales

Diputado Ángel Medina pide que se dejen las descalificaciones en redes sociales, tras la polémica surgida por las negociaciones adelantadas por el exgobernador de Miranda Henrique Capriles y el diputado por Un Nuevo Tiempo Stalin González para la liberación de los llamados presos políticos.

A través de su cuenta en Twitter el diputado por Primero Justicia, Ángel Medina, hizo un llamado a la sensatez y al cese de descalificaciones en las redes sociales de la dirigencia opositora.

“Soy militante de la causa democrática, soy Diputado de la @AsambleaVE, me he dedicado a la política desde siempre. Ver otra nueva sesión de descalificaciones en redes, no es nuevo, pero me confirma siempre su inutilidad. Propongamos…” publicó el parlamentario.

Cactus24/02-09-2020