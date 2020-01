El diputado Luis Parra, envió este jueves una carta a su homólogo Ángel Medina para solicitarle que “acelere” los procesos conducentes a la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral.

“Creemos que es urgente y necesario abrir caminos de entendimiento que pasan por la normalización institucional del país a fin de generar confianza en nuestros ciudadanos y soluciones a sus problemas cotidianos. No podemos quedarnos en el vacío que genera la confrontación estéril que nada le dice a nuestra gente”, se lee en la misiva.

El diputado Medina señaló por Twitter varios errores legales, procedimentales y políticos presentes en la carta enviada por Parra.

En el texto, se dirige a Medina como presidente del Comité de Postulaciones Electorales. Sin embargo, esta instancia todavía no se ha creado, a pesar de que en noviembre se estableció la Comisión Preliminar para la renovación del Poder Electoral.

“Por ello en la Comisión Preliminar, la que hoy está conformada y aprobada en plenaria desde el pasado 12 de noviembre de 2019, no se tiene presidente. No puedo presidir algo que no existe”, dijo Medina.

La misiva, de acuerdo con Medina, no atiende, comprende o recoge los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Electoral, que es la guía para la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral.

Hasta la fecha, la Comisión Preliminar se ha reunido en dos ocasiones, mientras que la subcomisión designada para avanzar en un cronograma ha tenido tres encuentros.

Agregó que el pasado martes 21 de enero, en la sesión ordinaria realizada en Cumbres de Curumo, los diputados presentaron un informe al respecto. “El proceso está avanzando, no hay omisión”, resaltó.

Medina señaló que la misiva tuvo el destinatario equivocado porque Luis Parra debió exhortar, en cambio, a Franklin Duarte, quien forma parte de la directiva ilegítima como primer vicepresidente del Parlamento, para que conversara con los diputados de oposición y del chavismo, señaló.

“En la Unidad son 100 diputados y en el PSUV son 49. Son los votos más que necesarios para tener rectores del CNE. Los demás “grupos” dentro de la Asamblea Nacional no deberían exigir sino incorporarse”, manifestó.

Asimismo, Medina expuso que se debe apelar a la voluntad política de las fracciones parlamentarias para lograr conversaciones y aproximaciones a fin de tener un árbitro electoral para los venezolanos.

“Por ello, el espacio de las fracciones es el ideal para avanzar y abrir puertas a un acuerdo a favor del país. Todos queremos lograr elecciones libres y que los millones de compatriotas, dentro y fuera del país, puedan decidir”, dijo.

No existe omisión legislativa

Medina destacó que apostar por la omisión legislativa sería renunciar a sus competencias como diputados. «Nosotros apostamos al acuerdo dentro de la Asamblea Nacional, como lo establece la ley y es lo que quiere el país», añadió.

“No se puede pretender ser mayoría sin diputados, menos imponer una línea o decisión con esa minoría. La lógica parlamentaria impone los acuerdos y aproximaciones, pero se determina por votos», expuso.

Finalmente, invitó a todas las fracciones y grupos políticos del Poder Legislativo a seguir avanzando. Asimismo, exhortó a la unión para convocar a la sociedad civil a conformar el Comité de Postulaciones Electorales y a atender el calendario establecido para la próxima semana.

https://twitter.com/AngelMedinaD/status/1220674827670958080?s=20

Cactus24 (24-01-2020)