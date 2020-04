El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, desmintió a través de su cuenta de Twitter las declaraciones del constituyentista Francisco Torrealba, quien aseguró que los venezolanos «gozaban» de todos los servicios de primera necesidad, subsidiados por el Gobierno.

“Francisco Torrealba es un exsindicalista muy particular. Defiende al patrono y no a los trabajadores. Es el propio burócrata sindical”, expresó Guerra.

En relación a los servicios básicos precisó que “electricidad no hay. Salud ¿Cuál si ustedes se ven en clínicas privadas? ¿O es mentira? ¿Agua subsidiada? ¿Cuál agua? Tú vives en otro país”, concluyó el parlamentario.

Francisco Torrealba es un sindicalista (ex) muy particular. Defiende al patrono y no a los trabajadores. Es el propio burócrata sindical. Electricidad no hay. Salud cuál si Uds se ven en clínicas privadas? O es mentira? Agua subsidiada? Cuál agua? Tu vives en otro país https://t.co/ZZAD1jOC9M

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) April 28, 2020