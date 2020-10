El diputado Lawrence Castro condenó este viernes las declaraciones del jefe de la Redi Los Andes, M/G Ovidio Delgado Ramírez quien anunció el “Plan Leña”, para atender a los sectores afectados por la escasez de gas doméstico. Para Castro este anuncio se traduce en que empezará «el contrabando de leña por parte de la Fuerza Armada y exigió que no se siga jugando con la necesidad de los andinos», según nota publicada en el Centro de Comunicación Nacional.

Blom

Castro calificó en una entrevista de “miserables” estas declaraciones. “Asegurar que comenzarán a cortar leña para suplantar el gas doméstico es una declaración miserable, queda evidenciada la mediocridad de estos supuestos líderes de la Fuerza Armada Nacional, que lo que hacen es montar negocios y montar esquemas para defender la vagabundería histórica del matraqueo”.

“Estos generales sostienen a un usurpador y aparte nos está diciendo que la REDI comenzará un nuevo negocio con el matraqueo de la venta de leña, mediante la corporación del contrabando”, reiteró.

El diputado criticó que el representante de la Fuerza Armada haya dicho que las familias “deben acostumbrarse” y calificó de “cuento” que los venezolanos compren papeletas de café y harina.

“Imagino que el general le hace el tetero a sus nietas con leña, que calienta el agua para bañarse a leña y que no tiene complejos porque es un comunista cabal que solo le importa justificar a Maduro y no quiere tener calidad de vida. Le exigimos que respete a los andinos, a nuestra inteligencia y que no sea vagabundo. Si este señor piensa montar el negocio de la leña que lo diga de frente. Que diga que va a empezar con el contrabando de la leña, pero que no use como excusa el hambre y la necesidad de los merideños”, sentenció.

Finalizó haciendo un llamado a los venezolanos a organizarse para enfrentar “dignamente” a Maduro. “Llamamos a organizarnos para salir de esta dictadura, para participar en la Consulta Popular y seguir peleando contra estos vagabundos que solo buscan hacer negocios con la miseria del pueblo”, dijo.

Cactus24/ 23-10-2020