El diputado a la Asamblea Nacional, Tobías Bolívar criticó este martes a través de su red social en Twitter la gestión del gobernador Omar Prieto y a Dante Rivas debido a la falta de agua, electricidad, gasolina y alimentos en los estado Zulia y Nueva Esparta.

“Los Margariteños y Cochenses estamos viviendo en el peor momento de nuestra historia en la ruina total, ahora mismo no hay agua no hay electricidad no hay gasolina escasean los alimentos, hambre, desolación y miseria son también nuestros aliados”, expresó el diputado.

Bolívar catalogó a Margarita y Coche como «el infieno de dante” y aseguró que los alcaldes de Margarita y Coche son «irresponsables que no son capaces de mancomunarse, así como de asociar sus fuerzas para enfrentar Dantes Rivas y ponerlo en sus sitio”.

“Es un desalmado que juega con la vida de los espartanos, los Alcaldes le tienen miedo a este abusador”, citó.

Finalizó asegurando que Omar Prieto y Dantes Rivas son «dos joyitas especialistas en una conocida tortura llamada racionamiento de luz, de agua, de gasolina y gas para q la gente se ahogue, se angustie y se muera de sed”.

Cactus24/ 15-09-2020