Diputado Ángel Alvarado: El salario mínimo apenas llega a $2

El diputado de la Asamblea Nacional por Primero Justicia, Ángel Alvarado dijo este miércoles que la hiperinflación pulverizó el salario mínimo, púes apenas llega a los 2 dólares.

“Lo que hemos visto los últimos días es el precio del dólar que llegó a 80 mil bolívares, la variación de precios que medimos en Petare cuando en la primera semana fue de 43% es la inflación más alta de hiperinflación, mientras se profundiza la crisis», dijo en rueda de prensa desde Chacaíto.

“Mientras se profundiza la crisis el pueblo está peor, cada día le alcanza menos el salario al venezolano y está ya rozando los dos dólares; este es el resultado del desprecio continuado de la voluntad popular, la misma que Maduro se niega a reconocer y lo sigue desconociendo”.

Sobre Luis Parra y José Brito recordó que ambos no pertenecen al partido. “Ellos dejaron nuestra organización Primero Justicia.

“Estos señores responden a intereses oscuros que están manchando a PJ” y dijo reiteró que “PJ es el partido de Fernando Albán, de Juan Requesens, de Juan Pablo Guanipa, son personas que responden únicamente a su conciencia y que están comprometidas con la justicia”.

Así mismo rechazó que la GNB tenga militarizado el Palacio Legislativo. “La AN no es un cuartel, la AN es la casa del pueblo venezolano, donde está representado el pueblo venezolano y tiene que estar abierto para todo el pueblo, no para los batallones, tiene que ser la casa de las leyes”.

“Vamos a seguir luchando hasta lograr que se abran las puertas de la democracia y así va a ser nuestra lucha, es incierta llena de riesgos pero es para lograr que se abran las puertas de la democracia”.

Cactus24 (08-02-2020)