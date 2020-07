La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Olivia Lozano, se refirió este lunes a las próximas elecciones destacando que los venezolanos somos “demócratas, no abstencionistas”; esto a propósito de las divididas opiniones entre participar o no en las elecciones parlamentarias en búsqueda de comicios «libres, justos y verificables», según nota informática del Centro de Comunicación Nacional.

“La decisión de participar o no, debe estar sustentada en la evaluación de si hay o no condiciones, ha sido nuestro propósito de lucha durante todos estos años, las elecciones con condiciones que se han enmarcado en tres líneas: libres, justas y verificables. La gran mayoría de los venezolanos somos demócratas, no abstencionistas”, destacó la diputada.

Lozano, miembro del Comité de Postulaciones Electorales de la AN, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad civil a reivindicar el «talante democrático que caracteriza a los venezolanos», además los invitó a seguir luchando por participar en las elecciones.

En relación a la Fuerza Armada Nacional (FAN), la exhortó a cumplir con lo establecido en la Carta Magna; por lo que pidió al Plan República, que presta apoyo al proceso de elecciones y «garantizar los resultados de la decisión del pueblo».

Cactus24/ 27-07-2020